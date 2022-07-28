'Kurak Günler'e Hırvatistan'dan 3 ödül



Dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, Emin Alper’in son uzun metrajlı filmi Kurak Günler festival yolculuğuna devam ediyor. Son olarak Hırvatistan’ın köklü film festivallerinden 69. Pula Film Festivali’nde uluslararası yarışma bölümünde gösterilen film, festivalden En İyi Film, Eleştirmenler Jürisi Özel Ödülü ve En İyi Ortak Yapım Ödülleri ile döndü.

Ay Yapım, Liman Film ve Zola Yapım’ın yapımcısı olduğu Kurak Günler’in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.

Emin Alper’in yazıp yönettiği, dördüncü uzun metrajlı filmi olan Kurak Günler, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı olan Kurak Günler’in Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.