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KURA GÜNÜ| Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman saat kaçta? Sağlık Bakanlığı kura sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı kura çekimi saati öncesi geri sayım başladı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ve sonuç tarihi geldi! Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden 11 bin 317 personel alımı için başlattığı başvuru süreci 2 Aralık tarihinde sona erdi. Personel alımı için kura çekilişinin yapılacağı gün ise heyecan içerisinde beklenmeye başladı. Nihayet beklenen gün geldi. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekim saati ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 28.12.2022 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR üzerinden 11 bin 317 sağlık persoenli istihtamına gidiyor. 28 Kasım'da başlayan başvuru süresi 2 Aralık'ta sona erdi. Başvuru sürecinin bitimiyle birilikte şartları yerine getiren adayların kadroya alınması için kura sürecine geçildi. Merakla beklenen kura tarihi nihayet geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte merak edilen soruların cevabı ve Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuç ekranı...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular tamamlandı.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

    Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

  • HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

    28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

    Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.

  • 29 Aralık 2022 Perşembe günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;

    Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

    Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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