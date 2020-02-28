İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Basel

LASK Linz

Wolfsburg

Bayer Leverkusen

Wolverhampton

Roma

Shakthtar Donetsk

Manchester United

Inter

Kopenhag

Olympiakos

Getafe

Sevilla