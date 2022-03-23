Kur korumalı mevduat sisteminde yeni kararlar

Kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgili yeni Cumhurbaşkanı kararları yürürlüğe girdi.

Binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

Tasarruflar, vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

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