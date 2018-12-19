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Yılbaşı resmi tatilinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle planlarını pazartesi günü de izin yaparak hafta sonu ile birlikte 4 gün üzerinden gerçekleştiren tatilcilerin, sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal otellerin bulunduğu bölgelere akın etmesi bekleniyor.
Pazartesi gününü de izin kullanarak, tatilini 4 güne çıkartan çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, üye acentelerden aldıkları bilgiye göre yılbaşı turlarında, 2 gece 3 gün ile 3 gece 4 gün olan turların daha çok tercih edildiğini söyledi.
'SANATÇILI PROGRAMLAR 15 BİN LİRAYI BULUYOR'
Yılbaşı turlarında özellikle sanatçıların sahne alacağı konser organizasyonu sunan otellere talebin yüksek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Bu anlamda Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne talebin yüksek seyrettiğini ifade edebiliriz. Sanatçılı programlarda 3 günlük paketler 3 bin ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor" dedi.
'KUR ARTTI, TERCİHLER YURT İÇİNE YÖNELDİ'
Yılbaşı turlarında öne çıkan diğer alternatiflerin ise kayak otelleri ve termal oteller olduğuna dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bu yıl kurlardaki artıştan kaynaklı kayak turlarında tercihler yurtiçine yönelmiş durumda. Öyle ki, kayak bölgelerinde talepler geçen yıla oranla daha yüksek seyrediyor" diye konuştu.
Uludağ başta olmak üzere Kartalkaya, Erzurum Palandöken, Kartepe, Erciyes, Davraz ve Sarıkamış'taki kayak merkezlerinin ilgi gördüğünü kaydeden Bağlıkaya, "Bunun yanı sıra, Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova bölgelerindeki termal tesisler de ilgi görüyor. Kayak otellerinin yılbaşı fiyatları 2 bin 500 TL ila 12 bin TL arasında değişiyor" bilgisini paylaştı.
YURT DIŞI TALEPLERİNDE İTALYA İLK SIRADA
Yurtdışı taleplerinde İtalya, Orta Avrupa, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yanı sıra vizesiz Balkan ülkeleri ile Ukrayna'nın talep gördüğünü anlatan Firuz Bağlıkaya, İtalya'nın en çok talep gören ülke olduğunu kaydetti. Belgrad, Dubai gibi vizesiz ya da kolay vize alınan ülkelerde de artış olduğunu belirten Bağlıkaya, yurtdışı turlarda fiyatların 199 euro ile bin 399 euro arasında değiştiğini ifade etti.
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