Kupada hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yayımlanan duyuruda, 1 - 3 Mart tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba

17.00 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe

20.30 A. Alanyaspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük