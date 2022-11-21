Kupa Voley´de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Kupada çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından erkekler ve kadınlarda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

ERKEKLER

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta (Ankara)

Hekimoğlu GCT BVİ - Fenerbahçe HDI Sigorta (İstanbul)

Bursa B.Şehir Bld. - Arkas Spor (İzmir)

Halkbank - Türşad (Ankara)

KADINLAR

VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta (İstanbul)

Aydın B.Şehir Bld. - Sarıyer Bld. (Aydın)

Türk Hava Yolları - Kuzeyboru (İstanbul)

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit (İstanbul)

Kupa Voley çeyrek final müsabakaları erkeklerde 21-22 Aralık 2022, kadınlarda ise 14-15 Şubat ve 7-8 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.