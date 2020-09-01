Kupa Voley'de heyecan sürüyor

D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Spor Toto, Arhavi Voleybol'u 25-16, 25-18 ve 25-21'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Günün diğer maçında Ziraat Bankkart, Solhanspor'u 25-22, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Ziraat Bankkart ilk maçında Arhavi Voleybol'u Spor Toto da Solhanspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Grupta yarın Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Arhavi Voleybol-Solhanspor maçları oynanacak.