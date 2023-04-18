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Kupa Voley'de finalin adı: Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu´nda finalin adı Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.

Giriş: 18.04.2023 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kupa Voley'de finalin adı: Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta
DHA

Bursa´nın ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu´nda 2'nci yarı final karşılaşmasında Ziraat Bankkart´ı 27-25, 17-25, 16-25, 25-22 ve 15-13´lük skorlarla 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi ve Halkbank'ın rakibi oldu.

Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Salkaya Karaçam ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz tribünden takip etti.

Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final karşılaşması, bugün saat 17.00´de oynanacak. Kupada şampiyon olan takım, 2023-2024 sezonunda Türkiye'yi CEV Kupası´nda temsil etme hakkı kazanacak.

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