A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçının ardından şunları söyledi:
"Yorucu bir sezondan sonra buraya geldi oyuncular, bazı şeylere dikkat ediyoruz. Hücumda otomatik pas atma, pas baskısı ve birbirlerine alışmalar zaman alacak ki 30. dakikadan sonra bu oldu. Skordan tabii ki çok memnunum ama genel olarak nelerin üzerine çalışacağımızı biliyoruz.
Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf veya defansif takımlara karşı farklı taktikler gibi. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerekir, bunu tam anlamıyla bugün yapamadık o açıdan memnun değilim. UEFA Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı sanıyorum, bir tek Gürcistan 4 farklı galibiyet aldı ve bir de şimdi biz aldık. Takımların belli sebeplerle belli zorluklar yaşadığı buradan da belli oluyor.
4 maçlık bir periyodumuz var, değişiklikler sadece performansla olmuyor. Çünkü oyuncuların yorgunluklarını dengelememiz gerekiyor, bugün yaptığımız değişikliklerin bazıları da böyleydi. Ferdi de bugün ilk maçında iyi bir performans gösterdi, tebrik ediyorum."
FAROE ADALARI CEPHESİ
Faroe Adaları'nda teknik direktör Hakan Ericson, maç boyunca pozisyon bulamadıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ericson, "Bu galibiyet için Türkiye'yi tebrik ediyorum. Maç boyunca gol pozisyonu bulamadık'' dedi.
Maçın ilk 30-35 dakikası iyi savunma yaptıklarına dikkati çeken Ericson, şunları söyledi:
''Bizden daha iyi bir takım vardı. İlk 30-35 dakika iyi savunma yaptık. İkinci yarının başında gol yiyince maç bizim için daha zor hale geldi. Bizim için kabul edilebilir bir maç olmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve üçüncü bölgedeki kombinasyonları bizi zorladı ve böyle bir skor ortaya çıktı."
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