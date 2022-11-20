Kuntz, "İskoçya ve Çekya düzenli bir şekilde büyük turnuvalara katılan takımlar. 2 maçı da kazandık. Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük. Defansif yönden 2 maçta da konsantrasyonumuz çok iyiydi. Tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor. Biz hoca olarak bir kenetlenme yolundayız. 3’lü defans sisteminde farklı sistemlerde oyuncular tecrübe toplamamıştı. Şimdi Türk kulüpleri daha fazla bu sistemle oynuyor. Maçlarda oyuncular bu sistemde daha iyi oynamaya başladı” diye konuştu.