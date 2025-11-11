Kumluca - Alanya kaç kilometre? Kumluca - Alanya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Antalya’nın batısında yer alan Kumluca ile doğusundaki Alanya, Akdeniz kıyılarının en gözde iki tatil bölgesi arasında bulunuyor. Her iki ilçe de doğal güzellikleri, plajları ve turizm potansiyeliyle öne çıkarken, aralarındaki mesafe de sık sık araştırılıyor. Kumluca - Alanya kaç kilometre sorusu özellikle tatil planı yapanların gündeminde. Yaz aylarında artan trafik yoğunluğu, yol durumu ve tercih edilen güzergah, yolculuk süresini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu iki nokta arasındaki seyahat, yalnızca bir yer değişikliği değil; aynı zamanda Akdeniz’in büyüleyici kıyı şeridi boyunca geçen unutulmaz bir rota anlamına geliyor. Peki Kumluca - Alanya arası mesafe ne kadar ve ortalama ne kadar sürede gidilir?

KUMLUCA - ALANYA KAÇ KİLOMETRE?

Kumluca ile Alanya arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 260 kilometre civarındadır. Bu mesafe genellikle Antalya merkez üzerinden uzanan D400 karayolu güzergahı kullanılarak hesaplanır. Akdeniz’in kıyısında uzanan bu yol, sürücülere deniz manzaralı bir seyahat imkanı sunar. Kumluca’dan yola çıkanlar sırasıyla Kemer, Antalya, Serik ve Manavgat güzergahını takip ederek Alanya’ya ulaşır. Özellikle yaz aylarında yoğun olan bu rota, turistik bölgelerden geçtiği için hem keyifli hem de hareketli bir yolculuk sunar.

Alternatif olarak kullanılan bazı dağ yolları, mesafeyi birkaç kilometre kısaltsa da virajlı yapısı nedeniyle genellikle tercih edilmez. Bu nedenle Kumluca - Alanya kaç km sorusuna verilecek en net yanıt, sahil hattı üzerinden yaklaşık 260 kilometre olacaktır. KUMLUCA - ALANYA MESAFE NE KADAR? Kumluca - Alanya mesafe ne kadar sorusuna sadece kilometre üzerinden değil, yolun genel durumu ve trafiğin yoğunluğu açısından da bakmak gerekir. D400 karayolu, hem yerel halk hem de turistler tarafından yoğun olarak kullanılır. Yol boyunca pek çok tatil beldesi, dinlenme tesisi ve manzara noktası bulunur. Bu nedenle yolculuk genellikle keyifli geçer. Normal trafik koşullarında araçla yapılan yolculuk 3,5 ila 4 saat sürer. Ancak yaz sezonunda artan trafikle birlikte bu süre 4,5 saate kadar uzayabilir. Yolculuk esnasında Antalya şehir merkezinden geçmek isteyenler için Lara veya Konyaaltı güzergahı, hem kısa bir mola hem de sahil boyunca manzara keyfi için ideal bir seçenektir. KUMLUCA - ALANYA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Kumluca - Alanya ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, seçilen ulaşım aracına göre değişir. Özel araçla yolculuk yapanlar genellikle 3,5 ila 4 saat içinde Alanya’ya varabilir. Otobüsle seyahat edenler için ise süre 4,5 ila 5 saat arasında değişir. Bu fark, otobüslerin güzergah üzerindeki duraklamalarından kaynaklanır.

Yolun tamamı asfalt ve büyük oranda çift şeritlidir. Ancak yaz aylarında Antalya çevresinde yaşanan yoğunluk, geçiş sürelerini uzatabilir. Sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılan yolculuklar, hem trafik yoğunluğundan kaçınmak hem de daha serin bir sürüş yapmak açısından daha avantajlı olur. KUMLUCA - ALANYA ARASINDA ULAŞIM SEÇENEKLERİ Kumluca - Alanya arası mesafe ne kadar sorusuyla birlikte ulaşım alternatifleri de merak edilir. En çok tercih edilen yöntem özel araçla seyahattir. Ancak otobüsle ulaşım da oldukça kolaydır. Kumluca’dan Antalya’ya otobüsle geçtikten sonra, Antalya Otogarı’ndan Alanya yönüne sık aralıklarla seferler bulunur. Yaz döneminde bazı firmalar Kumluca - Alanya arası direkt seferler düzenleyerek yolculuk süresini kısaltır. Ayrıca araç kiralama ve transfer hizmetleriyle de bu iki nokta arasında rahat bir yolculuk yapmak mümkündür. Ortalama 260 kilometrelik bu rota, sadece iki ilçeyi birbirine bağlamakla kalmaz; aynı zamanda Akdeniz’in en özel manzaralarını sunan eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatır.

