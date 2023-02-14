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Kümes hayvanı ve yumurta üretiminde artış

2022 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı

Giriş: 14.02.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kümes hayvanı ve yumurta üretiminde artış
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Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,1 ve hindi eti üretimi yüzde 19,4 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4, tavuk eti üretimi yüzde 7,7, hindi eti üretimi yüzde 4,6 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 arttı.

Bir önceki ay 200 bin 77 ton olan tavuk eti üretimi Aralık ayında yüzde 0,5 artarak 201 bin 123 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 736 milyon 724 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında yüzde 0,5 artarak 1 milyar 745 milyon 979 bin adet oldu.

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