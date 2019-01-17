Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

KESİLEN TAVUK SAYISI 100 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 521 BİN ADET OLDU



Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı.

TAVUK ÜRETİMİ 174 BİN TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 4 BİN 954 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 12,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı.