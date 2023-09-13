Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin Kümes hayvancılık üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,4, tavuk eti üretimi yüzde 3,3 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,1 artarken; hindi eti üretimi yüzde 11,4 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 8,7 azaldı.

Bir önceki ay 175 bin 900 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında yüzde 10,8 artarak 194 bin 912 ton oldu.