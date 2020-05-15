Kumar oynayan 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi - AYDIN

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 21 bin 875 lira para cezası kesildi.Kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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