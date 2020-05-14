Kumar oynayan 24 kişiye para cezası - TOKAT

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dutlupınar Mahallesi Postane Sokak'ta bir binanın 2. katında kumar oynandığını tespit etti.Ekiplerin ikamete girdiği sırada kaçmaya çalışan şüphelilerden F.K, 2. kattan atlayarak bacağını kırdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan F.K. tedavi altına alındı.Operasyonda, masa üzerindeki kumar malzemelerine el konuldu.Evde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 24 kişiye 4 bin 375'şer lira para cezası verildi.İkamet sahibi ve işletmeci C.D. ile S.Y. hakkında da adli işlem yapıldı.