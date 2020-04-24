Kumar oynayan 15 kişiye para cezası kesildi - İSTANBUL

AA

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 15 kişiye, toplam 55 bin 275 lira idari para cezası kesildi.Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masalar üzerindeki 7 bin 750 liraya el konuldu.İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.