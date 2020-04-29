29 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerAjans Haberleri

Kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 39 bin 375 lira ceza uygulandı.

29.04.2020 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kumar oynatılan boş dairede yakalanan 8 kişiye 39 bin 375 lira ceza
AA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Meydanı'nda boş bir dairede kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine buraya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan A.D. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Buradaki bazı malzemelere adli makamların talimatıyla el konuldu.

A.D. ve Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca bu kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 39 bin 375 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen adres, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Öte yandan, zanlılardan Ö.Ö'nün kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Antalya'da ortaya çıktı! Nesli tükeniyor
Antalya'da ortaya çıktı! Nesli tükeniyor
Güllaca rakip oldu
Güllaca rakip oldu
Gün yüzüne çıktılar
Gün yüzüne çıktılar
Setlere ara vermişti... Yeni projesi belli oldu
Setlere ara vermişti... Yeni projesi belli oldu
Ümraniye'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesildi
Ümraniye'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesildi
Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı
Mersin'de eşinin tornavidalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı
Libya'nın batısında yaşadığı kayıplar Hafter'i yeni bir darbe girişimine sürükledi
Libya'nın batısında yaşadığı kayıplar Hafter'i yeni bir darbe girişimine sürükledi
Kastamonu'da eczacılardan polislere 300 koruyucu gözlük
Kastamonu'da eczacılardan polislere 300 koruyucu gözlük

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X