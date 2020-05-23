Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye para cezası - MERSİN

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yapıntı Mahallesi'ndeki zeytinlik bahçesindeki eve operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı.Şüphelilere, kumar oynamaktan 1225'er, sosyal mesafe kuralını ihlalden de 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.Toplamda 56 bin 875 liralık ceza uygulayan ekipler, kumara yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.S.İ'yi de gözaltına aldı.