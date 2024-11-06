Kumaları çocuklarını kaçırdı!

Halil İbrahim’in dün olduğu gibi bugün de karşısına Hülya ve evleneceğiz dediği sevgilisi Tuncay çıktı. Dünden farklı olarak canlı yayına Halil Bey’in eşi Huri de bağlandı.

HALİL’İN EŞİ HURİ, KUMASIYLA YÜZLEŞTİ!

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Canlı yayında Huri “Ben kumam Hülya’yı çok severdim. Ama o çocuğumuzu da alıp gitti. Ben onu ahırda sevgilisiyle konuşurken yakaladım. Kocam kumama çok iyi davranırdı. Hamsiyi ayıklatıp getirirdi, somon yedirirdi. Bana bile yapmazdı. Kocam ne yapsa da yaranamadı” cümlelerini kullandı.