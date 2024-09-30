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        Haberler Gündem Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

        Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

        Konya-Ankara yolunda kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:06
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        Kum fırtınası kazaya yol açtı
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        Konya’da kum fırtınası nedeniyle 1'i tanker, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

        Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Konya
        #kum fırtınası
        #haberler
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