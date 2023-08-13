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        Haberler Dünya İran'da kum fırtınası yüzlerce kişiyi hastanelik etti! - Son dakika dış haberler

        İran'da kum fırtınası nedeniyle 700'den fazla kişi hastanelik oldu

        İran'da etkili olan kum fırtınası yüzlerce kişiyi etkiledi. Ülkede 733 kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:00
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        Kum fırtınası yüzlerce kişiyi hastanelik etti!
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        İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle 733 kişi hastanelere başvurdu.

        İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.

        Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 3 günde 733 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 58'i hastanelerde yatışı yapılarak tedavi edildi." dedi.

        Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 3 kilometreye, Zehek'te 2 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.

        DEVLET KURUMLARI TATİL EDİLDİ

        Sistan-Beluçistan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum ve toz fırtınası nedeniyle bugün Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu.

        Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere kaldırılmıştı.

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