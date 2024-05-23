Kulüplerden TFF'ye avukat Marcos Motta tepkisi!

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Profesyonel futbolcular ve kulüpler arasındaki her türlü sözleşmeyi karara bağlamakla görevli olan TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından, sektördeki güncel uyuşmazlıkları tahlil etmek ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere 24 Mayıs Cuma günü (yarın) “Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar” konulu sempozyum düzenlenecek.

Gerçekleştirilecek sempozyuma FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Frans De Weger, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üyesi ve CAS hakemi Dr. Despina Mavromati, FIFPRO (Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu) Baş Hukuk Müşaviri ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Roy Vermeer, Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi katılacak.

KULÜPLER MOTTA İSMİNE TEPKİLİ Öte yandan sempozyuma Uluslararası Spor Avukatı Marcos Motta'nın davet edilmesi bazı kulüpleri rahatsız etti. Güney Amerika'lı oyuncular tarafından Türk kulüplerine açılan dosyaların neredeyse tamamının avukatı olan Brezilyalı Motta'nın sempozyuma davet edilmesi tepki çekti. ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) gibi bir kurumdan tarafsız biri çağrılabilecekken, özellikle Türk kulüplerine dava açan bir kişinin davet edilmesini manidar bulan kulüp yöneticileri bu rahatsızlıklarını TFF'ye iletti. Ayrıca sempozyumun öğleden sonraki oturumunun basına kapalı olması da tepki çeken bir diğer detay olarak dikkat çekti.