İHA

CEVDET AKINAL: AMACIMIZ KUPAYI ANTEP'E GETİRMEK

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının Türkiye Kupası’nı Gaziantep’e getirmek olduğunu söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Başkan Cevdet Akınal kura sonrası açıklamalarda bulundu. Amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Akınal, "Gaziantep FK olarak kupayı Anadolu’da bırakmak, kazandırmak istiyoruz. Bir Anadolu takımıyla eşleştik. İyi oynayan kazansın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim de amacımız kupayı Antep’e getirmek, o yolda ilerleyeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

NAZMİ YÜKSEL: ALANYASPOR'U GEREKLİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ

Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, iki yıl boyunca kupada yarı final ve finalde elendiklerini hatırlatarak, Alanyaspor’u gerekli yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Alanyaspor’da Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor olarak her şeye hazırlıklı olduklarını aktaran Yüksel, “Buraya kadar gelen takımların hepsi belli başarıyı yakalamış takımlar. Biz önümüze bakacağız. İnşallah Alanyaspor’u gerekli yerlere taşıyacağız. İki yıl boyunca yarı final ve finalde elendik. İnşallah bu kez öyle olmayacak, sonuca gideceğiz. Diğer takımlara başarılar diliyorum“ dedi.

SEMRA DEMİRER: KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRÜP AVRUPA LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa Ligi’nde yer almak istediklerini söyledi.

Çeyrek finalde Beşiktaş ile eşleşen Kayserispor’da Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını ve tüm rakiplerine saygı duyduklarını belirten Demirer, "Çok köklü güzide bir kulüple eşleştik. Biz de güzide bir kulübüz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Anadolu’dan katılan tüm katılımlar fark katıyor, iz bırakıyorlar gönüllerde ve yüreklerde. Büyük, küçük takım diye nitelendirmeye alınıyorum. Türkiye Kupası’na renk katan takımlarız. Çok güzel bir kura oldu. Hak eden kazansın. Sizlerin işi ne kadar zorsa futbolcuların, hakemlerin işleri de çok zor. Karakter koyan tüm sporcuları, tüm basın mensuplarını kutluyorum. Biz de iradeli, karakterli takım olduğumuz için buraya renk kattığımızı düşünüyorum. Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi’ne gitmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Kayserispor her türlü şarta alışık yüksek karakterli bir takım ve başkanı var. Çok güzel işler yapılıyor. Çok güzel bir futbol olsun, hak eden kazansın ve iz bıraksın gönüllerde yüreklerde“ dedi.

KEMAL ERDOĞAN: KUPA GELİRLERİNİN ARTIRILMASI LAZIM

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri azalıyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Muhakkak gelirlerin artırılması lazım" dedi.

Eşleşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Son 8 takım olunca kolay takım yok. Kayserispor iyi bir takım. Fenerbahçe’ye son dakika sürprizi yaptı. Biz son dakikaya bırakmayı düşünmüyoruz. Maçlarda ne olacağı belli olmaz. Bizim takımımız da gayet kuvvetli. Güzel bir maç olacak. Futbolcularımızla, teknik ekibimizle konuştuğumuz zaman Antalya’ya gitmek istediklerini söylediler. Kısmet bir sonraki maçta Antalya’da oluruz. İlk önce Kayserispor’u yenmemiz lazım. Hazırlanacağız. Türkiye Kupası güzel bir kupa. Biraz önce futbol kulüplerinin temsilcileri ile sohbet ettiğimiz zaman finale gelene kadar gelirler, giderler neredeyse eşit oluyor. Büyük takımların gelirleri daha iyi olabilir ama diğer takımları düşünürsek belki bu gelirleri daha da arttırmamız lazım. Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri azalıyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Demek istediğim şu; muhakkak gelirlerin artırılması lazım. Daha cezbetmesi lazım. Tekrar değerlendirilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

Kayserispor’un iyi bir kulüp olduğunu ifade eden Erdoğan, "Başkanları özel bir insan. Çok mücadele etti. Bizim başkanımız da çok özel bir insan. Bütün başkanlar futbol kulüplerini en iyi seviyeye taşımaya çalışıyorlar. Gelirler ile giderler arasındaki sıkıntılar maalesef devam ediyor. Yapılandırma yapan kulüplerimiz var. Yapılandırma yeterli gibi gözükse de aslında değil. Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırmayı aslında kamuya olan borçlarımızı da aynı şekilde yapılandırabilsek daha rahat edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye’de çok iyi statların yapıldığını söyleyen Kemal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Muhteşem statlar yapılmış. Bütün statlar inanılmaz. Avrupa’da bile böyle statlar yok. Ancak bu statlarda oynayacak futbolcuların yetiştirileceği yerler var. Bunlar altyapı ve antrenman sahaları. Büyük kulüplerin bile yeterli sahası yok. Devletimiz lütfen bize arsalar tahsis etsin, çim sahalar yapalım. Böyle giderse yurt dışından yabancı futbolcu ithal etmeye devam ederiz. Yurt dışından gelen yabancı futbolcular sanıyor musunuz ki bu kazandıkları paraları Türkiye’de tutuyorlar. Yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Türk oyuncularını en iyi şekilde yetiştirmemiz için bize çim sahalar lazım. Tesisleşme atağı başlatalım. Antrenman sahalarını çoğaltalım. Ersin ve Rıdvan gibi birçok kişi yetişebilir" ifadelerini kullandı.

SERKAN AYDIN: KUPAYI ŞEHRİMİZE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminden sonra yaptığı değerlendirmede, "Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz" dedi.

Kurayı basın mensuplarına değerlendiren Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, "Şanslı bir kura çektik. Şans dediğim, çeyrek final maçınız evimizde oynamanın bir avantaj olduğu muhakkak. Bunun haricinde çeyrek final oynayan her takımın bu kupayı alma gücünün olduğunu biliyoruz. Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edip, takımımızı daha iyi hazırlayıp, bu süreçte umarım bu kupayı müzemize götürürüz diye düşünüyoruz. Bana göre her takımın kupayı alma ihtimali eşit. Şu takımı çektik şanslıyız, bu takımı çektik şanssızız diye bir lüksümüz yok. Kupayı almak istiyorsanız her takımı yenebilme gücüne sahip olmanız gerekir" diye konuştu.