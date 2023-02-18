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Kulüplerden Christian Atsu için başsağlığı mesajı

Hatay'da depremin ardından enkaz altında kalan ve bu sabah cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu Christian Atsu için kulüpler başsağlığı mesajları yayınladı

Giriş: 18.02.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kulüplerden Christian Atsu için başsağlığı mesajı
HABERTURK.COM

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi.

Depremin ilk gününden bu yana enkazın altında olan Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet acı haberi verirken, kulüplerden de başsağlığı mesajları geldi. İşte üzücü haber sonraı kulüplerin paylaşımları...

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