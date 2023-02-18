Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi.

Depremin ilk gününden bu yana enkazın altında olan Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet acı haberi verirken, kulüplerden de başsağlığı mesajları geldi. İşte üzücü haber sonraı kulüplerin paylaşımları...

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