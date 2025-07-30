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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği’nde yeni görev dağılımı - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği’nde yeni görev dağılımı

        Ertuğrul Doğan yönetimindeki Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev dağılımı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:54 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:54
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        Kulüpler Birliği'nde yeni görev dağılımı!
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        Kulüpler Birliği Vakfı, Ertuğrul Doğan'ın başkan olarak seçilmesinin ardından yeni görev dağılımını açıkladı.

        Kulüpler Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre vakıftaki görev dağılımı şöyle oluştu:

        İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın (Kayserispor)

        Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut (Çaykur Rizespor)

        Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya (Eyüpspor)

        Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Sepil (Göztepe)

        Kulüpler Birliği Vakfının dün İstanbul'da yapılan genel kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanlığa seçilmişti.

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