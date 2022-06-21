DHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak´taki ofisinde toplandı. Toplantıya; Süper Lig´de yer alan kulüplerin başkan ya da yöneticileri katıldı. Kulüpler Birliği Vakfı´nda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu´nda gerçekleştirilecek seçimin ardından görevini bırakacağını ifade etmişti. TFF´deki seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı´nda da seçim gerçekleştiriliyor. Ahmet Ağaoğlu´nun ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç´un görevi devralması bekleniyor.