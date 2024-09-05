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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği toplantısı, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde başladı - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği toplantısı, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde başladı

        Kulüpler Birliği toplantısı Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde, Ali Koç, Metin Öztürk ve Hasan Arat'ın katılımıyla gerçekleşti; Konyaspor ve Trabzonspor ise toplantıya katılmadı. Toplantıda yabancı kuralı gibi önemli konular ele alınıyor

        Giriş: 05.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:06
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        Kulüpler Birliği, Kemerburgaz'da toplandı
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        Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısına, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat katıldı.

        Toplantıya Konyaspor ve Trabzonspor'dan ise katılım olmadı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in imza töreninden dolayı toplantıya gelemedi.

        Yabancı kuralı, yayın gelirleri ve hakem gündemi başta olmak üzere kritik meselelerin masaya yatırılacağı toplantı başladı.

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