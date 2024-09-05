Kulüpler Birliği toplantısı, Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde başladı

REKLAM advertisement1

Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kulüpler Birliği toplantısına, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat katıldı.

Toplantıya Konyaspor ve Trabzonspor'dan ise katılım olmadı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in imza töreninden dolayı toplantıya gelemedi.

Yabancı kuralı, yayın gelirleri ve hakem gündemi başta olmak üzere kritik meselelerin masaya yatırılacağı toplantı başladı.