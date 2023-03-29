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Kulüpler Birliği, bugün saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılıyor.

NELER OLDU?

TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşleri toplantıda dile getiriliyor. Burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidilecek.

BAŞKANLARDAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz.

Kulüpler Birliği Toplantısına girilmeden önce Ali Koç'a, "Hatay ve Gaziantep maçlarıyla ilgili bugün bir oylama mı yapılacak?" sorusunu soruldu. Bu sorunun üzerine ise Koç, "Göreceğiz." yanıtını verdi.

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