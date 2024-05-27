Kulüp başkanları Florya'da toplantı yapacak!
Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformu, 18 Temmuz'daki TFF başkanlık seçimi öncesi bir araya geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılacağı toplantı 28 Mayıs Salı (yarın) saat 13.00'te başlayacak. Toplantıda, önümüzdeki sezona ilişkin kulüplerin gereksinimleri ve işleyişle ilgili değişmesi gerekenler hakkında fikir alışverişi yapılacak.
18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi Türkiye Profesyonel Futbol Kulüpleri Platformu toplanıyor.
Platformdan yapılan açıklamada, 28 Mayıs Salı (yarın) günü gerçekleştirilecek toplantıda kulüplerin gereksinimleri ve gelecek sezona ilişkin değişmesi gereken hususlar masaya yatırılacak.
Florya'da gerçekleştirilecek toplantıda tüm kulüplerin başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde temsil edilmesi çağrısı yapıldı.
Öte yandan toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katılacağı öğrenildi.