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        Haberler Yaşam Kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyorlar

        Kuluçkaya yatan kumru nedeniyle balığa çıkmıyorlar

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Gürkan Kul ve Yusuf Özen, bir kumrunun, tekneden attıkları ağı toplamakta kullandıkları makaraya yuva yapması nedeniyle denize açılmıyorlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:30
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        Kumruyu rahatsız etmemek için balığa çıkmıyor
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        Gelibolu'da 35 yıldır balıkçılık yapan Gürkan Kul, arkadaşı Yusuf Özen ile denize açılmak için Gelibolu'daki iç limanda bağlı Şakir Reis adlı kayığına gitti.

        Son hazırlıkları tamamlayan balıkçılar, denize açılacakları sırada kayığın ön kısmındaki makaranın üstüne bir kumrunun yuva yaptığını gördü.

        Kumrunun altındaki yumurtaları fark edince yuvayı bozmayan Kul ve Özen, yavrular kanatlanıncaya kadar denize açılmamaya karar verdi.

        "YAKTIN BİZİ"

        Kumru ile karşılaştığı anı cep telefonuyla görüntüleyen Özen'in, "Gel sen buraya makaranın üstüne yuvayı yap. Ne yapacağız şimdi? 20 gün asker ettin bizi, 20 gün seni bekleyeceğiz denize çıkmak için. Yaktın bizi" şeklindeki sözleri de kameraya yansıdı.

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        AV YASAĞI BİTMESİNE RAĞMEN DENİZE AÇILAMADI

        Yusuf Özen, yaklaşık 10 gündür kumrunun yavrularının yumurtadan çıkmasını beklediklerini, av yasağının bitmesine rağmen denize açılmadıklarını söyledi.

        YAVRULAR ÇIKTIKTAN SONRA DENİZE AÇILACAKLAR

        Yeni balık sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamalarına karşı sürpriz bir durumla karşılaştıklarını aktaran Özen, "Kumruyu bekliyoruz. Makaraya yumurtladı, biz de yavrunun çıkmasını bekliyoruz, yuvasını ellemedik. Denize gitmiyoruz. Yavruları çıkardığı zaman kısmetse denize açılacağız" diye konuştu.

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        #Kuluçkaya yatan kumru
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