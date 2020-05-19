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Teknopark İstanbul Genel Müdür Bilal Topçu, kuluçka merkezi Cube Incubation'da bugüne kadar 200'ü aşkın girişimi mezun ettiklerini bildirdi. Hali hazırda 95'i aşkın girişime ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Topçu, "Genelde öğrencilik döneminde başlayan girişim hikayeleri kuluçka merkezleri ve teknoparkların desteğiyle katlanarak büyüyor ve alanında büyük başarı hikayeleri yazılıyor" dedi.

Savunma sanayi başta olmak üzere, havacılık/uzay, denizcilik, enerji, sağlık bilimleri gibi kritik alanlarda projeler yürüten girişimcilerin yerli ve milli üretim kapasitesine önemli katkılar sunduğundan bahseden Topçu, "Dış dünya ile rekabetin ileri düzeyde devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanması için katma değerli ürün ve süreçlerin yaratılması ülkemiz açısından önem taşıyor" diye konuştu.

Yeni fikri olan herkese kapılarının açık olacağını aktaran Topçu, Cube Incubation'da girişimcilerin 300 metrekarelik alana kurulu Biyoküp Laboratuvarı'ndan, 100 metrekarelik alana kurulu Temiz Odalar'dan, Post Kuluçka Alanı'ndan ve 400 metrekarelik alana kurulması planlanan Prototipleme Merkezi'nden ücretsiz ya da çok düşük bir maliyet karşılığında yararlanabildiğini dile getirdi.

Topçu, kuluçka merkezinde girişimcilerin iş planı hazırlama, başarılı sunum teknikleri, pazarlama, finans gibi konularda eğitim ve mentörlük imkânlarından sıfır maliyetle yararlandıklarını, mali desteklere ulaşmak noktasında da ücretsiz danışmanlık hizmeti aldıklarını ve yatırımcı buluşmalarından faydalanarak işlerini nasıl büyütecekleri konularında bilgiler alabildiklerini kaydetti.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜYÜZ'

Bilal Topçu, "Tüm bunların yanında sağlanan yan imkânlarla da ofis alanı, açık çalışma alanları, toplantı odaları, internet ve telefon hizmetlerini ücretsiz karşılayarak 18 ay boyunca yararlanabiliyorlar. Cube Incubation geçen yıl faaliyete geçirdiği Ortak Çalışma Alanı'yla (Co-working) da kuluçka merkezinden başarıyla mezun olan girişimcileri ofis kurana kadar desteklemeye devam ediyor. Kuluçka merkezinden mezun olan girişimciler teknopark firması olarak ticari ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ayrıca kuluçka mezuniyeti sonrası girişimciler, post kuluçka olarak adlandırılan dönemde düşük kira bedeli ödeyerek Teknopark İstanbul'da kalabiliyor" dedi.

Türkiye'de kadın girişimci oranlarına da dikkat çeken Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu yapılan araştırmalara göre 2010-2019 yılları arasında kurulan teknoloji girişimlerinin yüzde 16'sında kadın girişimcilerin yer aldığını ve Türkiye'nin bu ortalama ile Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Portekiz'den sonra Avrupa'daki en yüksek orana sahip dördüncü ülke olduğunu ifade etti.

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