Kulübeye çözüm aranıyor!
Hatayspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönen Galatasaray'da gözler kulübeye döndü. Okan Buruk bu sezon oyuna sonradan aldığı isimlerden umduğu katkıyı bulamadı
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Lider Galatasaray, son sezonlarda olduğu gibi Hatayspor deplasmanından bir kez daha kayıpla döndü.
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Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ilk kez deplasmanda puan bırakırken kaçan pozisyonlar da gündem oldu.
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90 dakikada 3.52 gol beklentisi üreten Galatasaray sadece 1 gol bulabildi.
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Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Dries Mertens zorlu deplasmanda gol yollarında suskun kalırken Galatasaray’ın kulübesi de soru işaretleri yarattı.
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Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Dries Mertens zorlu deplasmanda gol yollarında suskun kalırken Galatasaray’ın kulübesi de soru işaretleri yarattı.
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Sarı-kırmızılılar bu sezon oyuna sonradan giren oyuncularından Batshuayi dışında umduğu skor katkısını alamadı.
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Belçikalı futbolcu Hatayspor, Samsunspor, Bodrum FK ve Trabzonspor müsabakalarında oyuna sonradan girip gol kaydetti.
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Victor Osimhen ise yedek başladığı tek mücadele olan Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan girip rakip filelere şık bir gol bırakmıştı.
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Batshuayi ve Osimhen dışında oyuna sonradan giren futbolcular skoru değiştirmeyi başaramadı.
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Galatasaray’ın kulübesinin zayıf olduğu konuşulurken yönetimin de transferde 3 Şubat’ı bekleme planının değişmeye başladığı öğrenildi.