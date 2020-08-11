Kulu'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - KONYA

Mustafa Bostancı (26) yönetimindeki 42 GD 446 plakalı motosiklet, Ankara-Konya kara yolunun ilçe merkezinde aynı istikamette seyir halindeki Süleyman Koç'un kullandığı 42 GA 612 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Kazada, Bostancı motosikletiyle kamyonetin altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yardımıyla kamyonet altından çıkarılan Bostancı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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