Kulu'da 5 bin saman balyası yandı - KONYA

AA

Karşıyaka Mahallesi'nde, Hamza Dinçer'e ait olduğu öğrenilen saman balyalarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Kulu Belediyesi iş makinelerinin destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 7 saat sürdü ve alevler güçlükle söndürüldü.Yangın nedeniyle yaklaşık 5 bin saman balyası kül oldu.