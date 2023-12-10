Kültürlere özgü gelenekler: Duyduğunuzda şaşıracağınız tuhaf yemek kuralları
Önünüzde duran çatalı kullandınız ve birden herkes size bakmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir? Sofra adabı, bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir çünkü her ülkenin kendine özgü bir yemek kültürü vardır. Bu kurallara uymadan gezintiye çıkmak zorluklar yaşamanıza sebep olabilir. İşte seyahate çıkmadan önce bilmeniz gereken bazı ülkelere ait 12 görgü kuralı…
- 1
Herkesin kendine ait görgü kuralları vardır değil mi? Örneğin, tuzu isterken kullandığınız üslup veya dirseklerinizi masada konumlandırma şekliniz gibi belirli kurallarınız olabilir. Ancak yurtdışına çıktığınızda işler biraz daha karmaşıklaşabilir. Küresel Görgü Kuralları Rehberi serisinin yazarı Dean Allen Foster’a göre, görgü kurallarını bilmek size birçok konuda fayda sağlayabilir. İşte, aklınızda tutmanız gereken 12 görgü kuralı…
- 2
TAYLAND’TA YEMEĞİ ÇATALLA TÜKETMEYİN
Pirinçli bir yemek yerken çatalınızı yalnızca yemeği kaşığınıza doğru itmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, Tayland’ta bazı geleneksel yemekler el ile yenir, bu yemeklerde de çatal kullanmamalısınız. Bunların dışındaki yemeklerde çatal kullanabilirsiniz.
- 3
JAPONYA'DA ÇUBUKLARINIZI ASLA PİRİNCE DİK SABİTLEMEYİN
Yazar Mineko Takane Moreno’ya göre ısırıklar arasında yemek çubukları, masanın kenarına paralel olarak tam önünüzde olmalıdır ve dik şekilde yerleştirilmemelidir. Japonya’da cenaze törenlerinde ölen kişinin yemek çubukları, pirincin içerisine dik olacak şekilde tabutun önüne koyulduğu için bu davranış hoş karşılanmayabilir.
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- 4
HİNDİSTAN VE AFRİKA'NIN BAZI BÖLGELERİNDE SOL ELİNİZLE YEMEYİN
Güney Hindistan'da yemek yerken sol elinizle tabağa bile dokunmamalısınız. Bunun sebebi büyük ölçüde sol elin bedensel işlevlerde kullanılması ve kirli olarak kabul edilmesidir. Ayrıca Foster, önemli belgeleri bile sol elinizle uzatmamanız gerektiğini ekliyor.
- 5
MEKSİKA'DA TACO'YU ASLA ÇATAL VE BIÇAK İLE YEMEYİN
Meksikalılar çatal ve bıçakla taco yemenin züppece göründüğünü düşünüyor. Onlara göre bu davranış, gümüş çatal bıçak takımıyla hamburger yemeye benziyor. Bu yüzden tacoyu ellerinizle yemelisiniz.
- 6
İTALYA'DA KAPUÇİNO SADECE ÖĞLEDEN ÖNCE İÇİLİR
Bazı İtalyanlara göre geç saatlerde içilen kapuçino mide bulandırabilir. Diğer bir yaygın görüş ise, kahvaltıda kruvasan ile birlikte kapuçino tüketildiği için bu içeceğin öğün yerine geçtiğini düşünmeleridir. Her iki durumda da İtalyanların öğlen vaktinde bir kafede kapuçino sipariş verdiğini göremezsiniz. Bunu yaparsanız anında turist olarak damgalanırsınız bu yüzden başka bir kahve tercih edebilirsiniz.
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- 7
FRANSADA EKMEĞİNİZİ APERİTİF OLARAK TÜKETMEYİN
Yemeğinizle birlikte ekmeği tüketmelisiniz veya yemeğiniz bittiğinde peynir tabağının yanında yiyebilirsiniz.
- 8
ÇİN’DE BALIKLARI TERS ÇEVİRMEYİN
Balığın bir tarafını yemeyi bitirdikten sonra ters döndürmeye alışık olsanız da bunu Çin’de yapmamalısınız. Bunun nedeni, Çince’de bir tabir olan 'dao yue' ifadesinin ''kötü şans'' anlamına gelmesidir. Ayrıca Foster’a göre, balığı ters çevirmek balıkçı teknesinin alabora olacağını söylemek gibi bir anlama gelebiliyor.
- 9
İTALYA'DA PARMESAN İSTEMEYİN
İtalya’da pizzaya parmesan koymak günah olarak görülüyor. Ayrıca, İtalya’daki pek çok makarnaya parmesan koyulmaz. Örneğin, Roma’da koyun sütünden yapılan geleneksel peynir pecorino'dur ve birçok klasik makarna tarifinde parmesan yerine bu peynir kullanılıyor, bu sebeple size parmesan teklif edilmediyse tercih etmemelisiniz.
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- 10
ŞİLİ'DE ELİNİZLE YEMEYİN
Buradaki görgü kuralları diğer Güney Amerika ülkelerine göre biraz daha resmidir. Bu yüzden patates kızartmasını elinizle yemek pratik olsa da bunu yapmamalısınız. Foster, "En büyük ihtiyaç Avrupa kültürüyle özdeşleşmek olduğundan yemekler çatal ve bıçakla yeniliyor" diyor.
- 11
KORE'DE YAŞLI BİR KİŞİ SİZE İÇECEK TEKLİF ETTİĞİNDE YAPMANIZ GEREKEN...
Kore’de yaşlı bir kişi size içecek teklif ettiğinde bardağı iki elinizi birden havaya kaldırarak almalısınız. Bunu yapmak Kore kültürünün önemli bir ilkesi olan yaşlılara saygıyı gösterir. Bununla birlikte sofradaki en yaşlı erkek yemeğine başlayana kadar beklemelisiniz ve o kişi yemeğini bitirene kadar masadan ayrılmamalısınız.
- 12
ORTADOĞU'DA KAHVE İÇTİKTEN SONRA FİNCANI SALLAYIN
Bedevi kültürüne sahip olan hemen hemen herkes, kahveniz bitse bile fincanınızı sallamazsanız yani fincanı iki veya üç kez eğmezseniz size sürekli olarak kahve ikram etmeye devam edebilir bu yüzden kahveniz bittikten sonra fincanınızı çalkalamalısınız.
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- 13
BREZİLYA'DA JETONLARINIZI AKILLICA KULLANIN
Brezilya’da et lokantalarında garsonlar, et dilimleriyle dolaşırlar ve yemek siparişi vermek için misafirler jetonları kullanır. Sipariş vermek istediğinizde yakınınızda bir garson varsa masanızda bulunan jetonun yeşil tarafının yukarıda olduğundan emin olmalısınız. Burada önemli olan nokta, daha fazla et istemiyorsanız jetonun kırmızı tarafının çevrili olmasıdır. Yeşil taraf yukarıda kalırsa istemediğiniz kadar et yemek zorunda kalabilirsiniz.
Kaynak: Budget Travel