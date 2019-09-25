25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlığın koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla "sürekli işçi" kadrolarına 43 ilde 140 personel alımı gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Adana (5),Afyonkarahisar (2),Aksaray (2),Ankara (7),Antalya (10),Balıkesir (1),Batman (5),Bilecik (1),Bitlis (3),Burdur (2),Bursa (5),Çanakkale (3),Diyarbakır (1),Düzce (3),Edirne (3),Gaziantep (3),Hatay (2),Isparta (1),İstanbul (8),İzmir (3),Kahramanmaraş (3),Karaman (2),Kars (4),Kırıkkale (2),Kırşehir (3),Konya (6),Kütahya (4),Manisa (2),Mersin (6),Muğla (5),Muş (2),Nevşehir (1),Osmaniye (2),Rize (1),Sakarya (3),Samsun (1),Şanlıurfa (4),Tekirdağ (2),Trabzon (3),Tunceli (5),Uşak (3),Van (4) ve Zonguldak'ta (2) toplam 140 "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.
Adayların 18 yaşını tamamlamış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.
AA'nın haberine göre; adaylardan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un ilgili maddelerine göre alınmış
ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip
olmaları ve herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmaları isteniyor.
BAŞVURULAR 30 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 30 Eylül'de başlayacak ve 04 Ekim'de sona erecek.
Talep şartlarına uygun başvuru sayısının toplam açık iş sayısının 4 katını aşması halinde, 560 asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.
Kura çekimi 17 Ekim'de Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurulu'na teslim edecek.
Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava katılmayan adayların yerine kurada belirlenen sıraya göre yedek adaylar çağrılacak.
Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü
olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacak.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
Başarılı olan adayların isimleri "www.kulturturizm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
İLLER ARASI NAKİL HAKKI VERİLMEYECEK
İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay olacak ve deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları da duyuru ve sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
Ataması yapılacak personele, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edilecekleri için iller arası nakil hakkı verilmeyecek.
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