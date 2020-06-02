Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAK Vakfı tarafından bu sene ilk defa çevrim içi olarak gerçekleştirilen 16'ncı TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasının ana jüri üyeleri açıklandı

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 16'ıncı TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nde genç sinemaseverlerin yarışacağı 'Filmimin Hikâyesi' yarışmasında dereceye girecek hikâyeleri seçecek olan jüri önemli isimlerden oluşuyor.

Türkiye genelindeki tüm 8 - 13 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olan yarışmanın başvuruları https://cocukfestivali.tursak.org.tr/cocuk adresinden 12 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

'Filmimin Hikâyesi' yarışması için yapılacak başvuruları, her biri alanında öne çıkan işlere imza atmış usta isimler değerlendirecek. 16'ncı TÜRSAK Çocuk Filmler Festivali Filmimin Hikâyesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, Yalvaç Ural başkanlığında; Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Burhan Gün, Senem Erdine ve Zafer Külünk'ten oluşuyor.

Yarışma kapsamında yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikâye bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen hikâye ise kazanan tarafından yönetmenler eşliğinde filme çekilecek. Bunun yanı sıra festivalin ödül töreninde yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Temmuz 2020 olup, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.