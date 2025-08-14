Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?
Devlet kadrosunda istihdam sağlamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımını inceliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı branşlarda yapılacak olan alımlar KPSS puan üstünlüğü ve sözlü sınavla yapılacak. Başvuru sonuçları www.ktb.gov.tr ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden ilan edilecek. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuruda bulunmak isteyenler e-Devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden başvurusunu 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapabilir. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel şartları nelerdir, kadro dağılımı ile ilgili bilgiler
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİSİ
Bakanlığın personel alımı ilanına başvurular 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden alınacak.
Başvuru sonuçları www.ktb.gov.tr ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.
Alımlar sözlü sınavla ve KPSS sıralamasına göre iki şekilde olacak. Sözlü sınav tarihleri ve yer bilgisi başvurular ardından aynı adreslerinden duyurulacak.
KADRO DAĞILIMI
KPSS puan sıralamasına göre alım yapılacak branşlar;
Büro personeli 207
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 222
Temizlik Personeli 154
Şoför 69
Aşçı 1
Sözlü sınavla alınacak braşlar:
Kütüphaneci 102
Tekniker 2
Teknisyen 38
BAŞVURU ŞARTLARI
Türk Vatandaşı olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
