Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 795 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak olan adaylar için ilan yayınlandı. Başvurular 25 Ağustos'ta başladı. Yapılacak alımlar arasında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker yer alıyor. Peki, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:07 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı müjdesini verdi. Toplamda 795 personel alımı yapılacak olup başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir?

        • 2

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

          Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos-8 Eylül tarihleri aralığında kabul edilecek.

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

          Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır;

          Türk Vatandaşı olmak,

          Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

          Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

          Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

          Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLĞI PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLAR İÇİN OLACAK?

          Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen alımı yapılacak pozisyonlardır.

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

          1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar durumlarını, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden öğrenebileceklerdir.

          2. Başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

        • 3

          3. İlan edilen her pozisyon için, iki katı yedek aday belirlenecektir.

          4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bununla birlikte yedek yerleştirme yapılması durumunda, yedek adaylar kendi durumlarını Bakanlığımız internet sitesinden takip edeceklerdir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

          5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

          6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Habertürk Anasayfa