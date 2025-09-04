Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Ağustos-8 Eylül tarihleri aralığında kabul edilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır;

Türk Vatandaşı olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLĞI PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLAR İÇİN OLACAK?

Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen alımı yapılacak pozisyonlardır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar durumlarını, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Başvurular, pozisyonlar itibarıyla KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.