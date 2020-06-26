Kültür ve Turizm Bakanlığı 71 belgesel film projesine destek sağlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nitelikli yapımların ve sektörün gelişmesinde önemli rol oynayan destekler, Bakanlık, sinema meslek birliklerinin temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda belirlendi.
476 belgesel film yapım projesi başvurusunu değerlendiren Kurul'un bu yıl 71 belgesel film projesine 5 milyon 619 bin lira destek sağlaması kararlaştırıldı.
Söz konusu desteğin bugüne kadar verilen en yüksek belgesel film yapım desteği olduğu açıklandı.
Bakanlığın bu yıl içinde sinema sektörüne sağladığı toplam destek tutarı ise 32 milyon 178 bin liraya ulaştı.
- Desteklenen bazı projeler
Anadolu coğrafyasının önemli kültür değeri olan Muğla Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı ile o dönemin yaşamını bugüne aktaracak usta yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu'nun "Evlerinin Önü" belgeseli desteklenen projeler arasında yer aldı.
Belgesel film alanının başarılı ve tecrübeli ismi, yönetmen ve yazar İsmet Arasan'ın "Balkanların Türkçe Hafızası" adlı belgeseli de destek alan diğer bir proje oldu.
Hasan Özgen'in "Anne Türkler Geliyor" adlı projesi ile Türk belgeselciliğinin en önemli isimlerinden yönetmen Süha Arın'ın 1979 yapımı "Tahtacı Fatma" belgeseline yıllar sonra ışık tutacak olan Sezer Ağgez'in yönetmenliğini yapacağı "Fatma'dan Sonra 40 Yıl" adlı belgesel ise desteklenecek diğer proje oldu.
Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Türk kültür hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un yaşamını anlatan "Haluk Dursun-Kültürü Savunan Adam" adlı belgesel de destek alan projeler arasında yer aldı.
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