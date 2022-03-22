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Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvuru tarihleri, şartları neler ve kimler başvurabilir? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvuru ekranı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir personel alımına hazırlanıyor. Yurt genelinde 465 personelin istihdam edileceği alımlarla ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgiler...

22.03.2022 - 11:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvuruları ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili bilinmesi gereken her şey...

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular elektronik ortamda 28 Mart 2022-11 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

    Genel Şartlar

    Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

    Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

    -  Türk Vatandaşı olmak

    - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

    - Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

    - Askerlik durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  • BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER VE KONTENJANLAR

    Adana (5), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (6), Ağrı (5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Aydın (6), Balıkesir (6), Bartın (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2), Burdur (5), Bursa (5), Çanakkale (3), Çankırı (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbakır (8), Düzce (4), Edirne (5), Elazığ (5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskişehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (6), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (76), İzmir (7), Kahramanmaraş (5), Karabük (3), Karaman (2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), Kırıkkale (5), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli (4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Muğla (4), Muş (3), Nevşehir (4), Niğde (3), Ordu (9), Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3), Sivas (10), Şanlıurfa (5), Şırnak (3), Tekirdağ (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uşak (2), Van (8), Yalova (1), Yozgat (8), Zonguldak (2).

  • SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

     

    Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Yapılan sözlü sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

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