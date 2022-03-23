Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvuru sayfası 2022: Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci pozisyonu için 465 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Sözleşmeli personel alımı başvurusu yapmak isteyen binlerce vatandaş başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvuru tarihleri...

23.03.2022 - 10:25 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 465 sözleşmeli kütüphaneci personel alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci alımı başvurusu elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek ve sözlü sınav sonuçlarına göre personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili bilgileri araştırıyor.

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANECİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart ile 11 Nisan arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI 2022

  • KÜTÜPHANECİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde "www.ktb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri de daha sonra aynı internet adresinden ilan edilecek.

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

    1- GENEL ŞARTLAR

    Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

    1. Türk Vatandaşı olmak

    2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

    3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

    5. Askerlik durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.