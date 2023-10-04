Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 450 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce tüm orkestra, koro ve topluluklara alınacak sanatçılar için sınav başvuruları "Kariyer Kapısı" üzerinden alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri bakanlık tarafından açıklandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Sanatçı alımı başvuruları 16 Ekim'e kadar devam edecek. Alınacak 450 sözleşmeli sanatçıyla, 2007'den bu yana ilk defa aynı anda en yüksek alım sayısına ulaşılmış olacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı bşavurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, detaylar...
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 450 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Başvuru sürecine ilişkini yapılan açıklamada; "Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün saat 23:59’a kadar) alınacak.
Başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer KapısıKamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler." denildi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
1- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
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4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6- 5649 sayılı Kanun uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.