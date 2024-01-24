Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı yapıyor! 2024 Kültür Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. 25 Ocak'ta başlayacak olan başvurular öncesinde "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu. İşte, 2024 Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru yapılacak iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı, bin 629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık bünyesine çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör pozisyonlarına sözleşmeli personel istihdam edilecek. İşte, 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı kontenjan ve branş dağılımına ilişkin detaylar...

        • 2

          1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

          Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

        • 3

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

          Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

        • 4

          1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

          1. Türk Vatandaşı olmak,

          2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

          3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

          4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
          ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

          6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

          7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        • 5

          KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

          Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        Habertürk Anasayfa