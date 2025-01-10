Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yemin töreni seremonisine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi temsilen Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni seremonisine katıldı.

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Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Ülkemizi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro’nun yemin töreni seremonisine katıldık. Türkiye -Venezuela dostluğunu pekiştiren bu güçlü bağları daha da ileriye taşıyacak iş birlikleri için çalışmaya devam edeceğiz."