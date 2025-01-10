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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yemin töreni seremonisine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yemin töreni seremonisine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni seremonisine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:25
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        Yemin töreni seremonisine katıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi temsilen Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni seremonisine katıldı.

        Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Ülkemizi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro’nun yemin töreni seremonisine katıldık. Türkiye -Venezuela dostluğunu pekiştiren bu güçlü bağları daha da ileriye taşıyacak iş birlikleri için çalışmaya devam edeceğiz."

        Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro (Solda)

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti

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