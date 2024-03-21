Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u kabul etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz'un içerdiği değerler doğrultusunda layıkıyla kutlanmasının sevgi, kardeşlik ve barış mesajlarının dünyada daha fazla ve güçlü bir biçimde yayılmasına katkı yapacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz dolayısıyla Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti. Bakan Ersoy, kabulde yaptığı konuşmada Nevruz'un birleştirici gücüyle dil, din, mezhep, inanç, etnik köken ve siyasi görüş farklılıklarına takılmaksızın kendilerini bir müşterekte buluşturduğunu belirtti.

Nevruz'un hem çetin geçen kış aylarının ardından tabiatın uyanışının ve renklenmesinin sembolü hem de insanların arınmasının, yenilenmesinin, yaşama sevinciyle dolmasının en önemli işareti olduğunu ifade eden Mehmet Nuri Ersoy; "Umut yüklü, geleceğe bakan, yenilenmeyi içeren bir dönemin başlangıcıdır Nevruz. Bolluk ve bereketi de temsil eden Nevruz, bize aynı zamanda tabiatla ideal bir denge kurmamızın gerekliliğini de ihsas eder. Özetle Nevruz, insanlığa da tabiata da iyileştirici mesajlar vermektedir, yeter ki biz alabilelim" dedi.

Dünya genelinde çatışmaların ve savaşların eksik olmadığını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu: Gerilimlerden çıkarı olanların, kitleler üzerinde düşünce, ideoloji ve inanç fay hatlarıyla gerçekleştirdikleri manipülasyon ve provokasyonlar, geriye sadece kan, acı ve gözyaşı bırakıyor. İşte, böyle bir dünyada, Nevruz gibi bayramlar çok daha özel bir anlam kazanıyor. Nevruz'un, içerdiği değerler doğrultusunda layıkıyla kutlanmasının sevgi, kardeşlik ve barış mesajlarının dünyada daha da fazla ve güçlü bir biçimde yayılmasına katkı yapacağını düşünüyoruz.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise Nevruz'un Türk dünyasını ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan bir dostluk, paylaşma, dayanışma bayramı olduğuna işaret etti. Raev, Nevruz kutlamalarının tarihçesi hakkında da bilgi verdi.

Mehmet Nuri Ersoy'a filizlendirilmiş buğdaylardan oluşan semeni ile kuru yemiş ve şekerleme tepsisi hediye edildi. Ersoy ve Raev, Nevruz geleneği olan yumurta tokuşturdu. Kabulün gerçekleştirildiği salonda Orta Asyalı sanatçılar kopuz eşliğinde şarkı söyledi. Mehmet Nuri Ersoy, kopuz çalan 7 yaşında bir çocukla da yakından ilgilendi.