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Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlayacak altyapıyı oluştururken, eğitimle kültür-sanat arasındaki bağı da güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Güzel sanatlar liselerinin Türkiye'nin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk ve yeni bir heyecan kattığını kaydeden Ersoy, "Bu liselerde eğitim gören gençlerimizin çok yakın bir zaman diliminde Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, gelişmiş bir toplum olmak için iyi eğitimli olmanın yanı sıra kültür-sanat alanlarında da iddialı olmanın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: Türkiye'nin dört bir köşesindeki gençlerimizin, kültürel ve sanatsal aktivitelerden yararlanması için, müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sinema ve sergi salonlarını yaygınlaştırıyoruz. Genç sanatçıların yetişmesine katkı sağlamak, ortaya yeni eserler çıkmasına zemin hazırlamak adına, gençlere dönük çok ciddi desteklerde bulunuyoruz. Fakat biz şunu çok iyi biliyoruz ki, ne yaparsak yapalım, yeni kültür merkezleri inşa etsek de o mekanlara ruh verecek olan gençlerin enerjisidir, heyecanıdır. Bu nedenle yaptığımız tüm çalışmalarda temel hedefimiz geleceğin sanatçılarını yetiştirmektir yani insana, gençlere, sizlere yatırım yapmaktır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte güzel sanatlar liselerimizdeki gençlerin daha nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güzel sanatlar liselerinde okuyan gençlerimizin kendi alanlarında daha donanımlı bireyler olmasını istiyoruz.

Gençlerin kültür - sanat alanında iyi bir altyapıya sahip olması ve dünya standartlarında eğitim alması adına, Milli Eğitim Bakanlığıyla bir protokol imzaladıklarını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sayede alanında başarılı öğretmenlerimizin görevlendirilmesi, devlet sanatçılarının öğrencilerimizle bir araya gelmesi, üniversite öğretim üyelerinden destek alınması ve teknik ihtiyaçların giderilmesi gibi, eğitimin kalitesini arttıracak bazı yenilikleri de kapsayacak bir adım atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, güzel sanatlar liselerinin Türkiye'de geleceğin sanatçılarının yetişmesine temel teşkil eden en önemli merkezlerden biri olacağına dikkati çekerek, Türkiye'nin gelecekteki yönetmen, ressam, oyuncu ve bestekarlarının bu okullarda yetişeceğini aktardı.

Güzel sanatlar lisesi mezunlarının iyi bir üniversite eğitiminin yanında, sanat hayatının içerisinde yer almaya başlayacağına inandığının altını çizen Ersoy, sözlerini "Bugüne kadar sabırla ve inançla el attığımız her alanda, emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek, bize büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. İnanıyorum ki bu liselerde, Türk milletinin göğsünü kabartacak nice sanatçılarımızı da sanat dünyasına kazandıracağız. Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü'nün ülkemiz, kültür sanat hayatımız ve eğitim dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in iş birliği protokolünü imzaladığı törende ayrıca Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini konser verdi.