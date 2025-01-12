Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Önemli temaslarda bulunduk

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro, yemin töreninden sonra görevine başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yemin töreninde, Türkiye'yi temsil etmek için Kuzey Amerika ülkesine gitmişti.

Mehmet Nuri Ersoy, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro’nun yemin töreninden sonra Venezuela’da önemli temaslarda bulundu, Ersoy, ziyareti hakkında şu açıklamada bulundu; "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nicolás Maduro’nun yemin törenine katılımımız vesilesiyle Venezuela’da önemli temaslarda bulunduk. Sayın Maduro’nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı. Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve iş birliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz."